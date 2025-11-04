Gobierno de Alfonso Martínez prepara hermanamiento con Sacramento, California

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la reunión de recibimiento y trabajo con Eric Guerra, concejal de Sacramento, California, cuyo objetivo fue afinar los detalles de un hermanamiento de alto nivel en beneficio de estas dos poblaciones.

El alcalde destacó el trabajo que desde ambas administraciones ya se ha avanzado para concretar dicho hermanamiento, y previó que se tratará de una relación muy especial por las amplias posibilidades de intercambio y beneficio para ambas poblaciones.

Alfonso Martínez y Eric Guerra coincidieron en las buenas condiciones para la relación entre Morelia y Sacramento, debido al vuelo directo que ya existe entre ambas ciudades, así como la generación de talento humano y posibilidad de inversión de la capital michoacana.