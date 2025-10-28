Gobierno de Alfonso Martínez fortalece programas de prevención y apoyo a mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el compromiso de fortalecer las políticas públicas en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia de género, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó una reunión de trabajo en la que se revisaron acciones puntuales a desarrollar para cumplir con este objetivo.

Durante este encuentro, se presentaron detalles del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SMPASEVM), un esquema transversal que integra a todas las áreas del Gobierno de Morelia y que operará mediante dos programas estratégicos: el Programa Municipal para Prevenir y Atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, y el Programa Municipal contra la Trata de Personas. Ambos proyectos concentrarán acciones conjuntas de cada Secretaría y dependencia municipal, para fortalecer la seguridad y el bienestar de los sectores más vulnerables.