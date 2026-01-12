Gobierno de Alfonso Martínez fortalece la educación en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, participó en el evento encabezado por el Gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para inaugurar la Secundaria Técnica No. 168 “Ifigenia Martínez”, ubicada en el fraccionamiento Villas del Pedregal, obra que fortalece la infraestructura educativa y responde a una sentida demanda de las familias de la zona.

Durante su mensaje, el alcalde reconoció la coordinación entre el municipio y el estado, “esto es muestra de cómo, con trabajo coordinado, se pueden lograr muchas cosas en beneficio de la ciudadanía”, destacó.

El presidente municipal subrayó que esta escuela fue posible gracias a la donación del predio por parte del Ayuntamiento de Morelia, luego de que, hace un par de años, madres y padres de familia solicitaran apoyo ante la falta de un espacio adecuado, ya que las y los estudiantes tomaban clases en distintas viviendas.