Gobierno de Alfonso Martínez aprueba simplificación de trámites en favor de la ciudadanía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, mediante sesión de Cabildo aprobó el punto de acuerdo de Simplificación Administrativa, que significa un avance en la facilidad de trámites para la ciudadanía.

El acuerdo aprobado este viernes reduce requisitos y tiempos de espera, así como fusiona algunos trámites relacionados en el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad, la Dirección de Inspección y Vigilancia, y la Coordinación de Protección Civil.

Cabe destacar que, de esta forma, la administración del alcalde Alfonso Martínez sigue priorizando la eficiencia gubernamental y facilidad en los trámites para la ciudadanía.

En ese sentido, el Ayuntamiento de Morelia además de ser líder nacional en Presupuesto Basado en Resultados (PBR), ha concentrado numerosos trámites en el Centro Administrativo de Morelia (CAM) e implementado la digitalización de procesos, lo que ahorra tiempo, recursos y papel.

Mediante pasos que siguen mejorando la atención a la ciudadanía, el Gobierno Municipal sigue construyendo en Morelia el mejor lugar para vivir.

BCT