Gobierno busca recuperar anticipo que se dio en la obra de salida a Salamanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el anticipo económico que se dio en la obra del distribuidor vial de Salida a Salamanca en la anterior administración, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, recordó que hay una demanda y se busca alcanzar un acuerdo con la anterior empresa sobre los alrededor de 140 millones de pesos que se dieron de adelanto.

"¿Siguen perdidos estos 140 millones?- No perdidos, los tenemos ubicados, de que se pagaron pero no se ejecutaron. Tenemos la demanda, la denuncia y se sigue el curso, también si es posible llegar a un acuerdo con la empresa, porqué no, la ley lo permite, y reintegrar económicamente lo que corresponda al estado", señaló.

En conferencia de prensa, el titular del Poder Ejecutivo recordó que la obra fue entregada a la administración estatal actual con más de un 15 por ciento de avance físico, así como diseños de accesos que no estaban completos, además, se tuvo que cambiar la empresa constructora encargada de la obra.

Aunque no precisó fecha, el mandatario estatal dijo que la obra de Salida a Salamanca en Morelia se va a concluir, pero la idea es que se cumplan con todas la medidas de seguridad que se requieren en este tipo de construcciones viales.