Gobernador inaugura área de acelerador lineal y PET Scan en Hospital Oncológico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y autoridades estatales inauguraron el nuevo acelerador lineal y PET Scan en el Hospital Oncológico de Morelia, con lo que se podrá continuar con el tratamiento de personas que padecen cáncer en el estado, utilizando equipos de alta tecnología.
En el evento inaugural, el mandatario estatal indicó que se hizo esta inversión porque, con el único acelerador lineal que se tenía desde hace más de 20 años, había lista de espera y se tardaba mucho en atender a los pacientes que lo requerían. Por ello, se buscó adquirir equipos modernos y menos agresivos durante el tratamiento oncológico.
Enfatizó la importancia de la inversión en este acelerador lineal y PET Scan, que ascendió a 165 millones de pesos, ya que muchos michoacanos no pueden pagar un estudio en hospitales privados, donde cada uno puede costar hasta 20 mil pesos.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, destacó que, con este acelerador lineal y PET Scan, se continuará con la salvación de muchas vidas, ya que el cáncer es curable, siempre y cuando se detecte a tiempo.
Avance informativo
RPO