Gobernador inaugura área de acelerador lineal y PET Scan en Hospital Oncológico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y autoridades estatales inauguraron el nuevo acelerador lineal y PET Scan en el Hospital Oncológico de Morelia, con lo que se podrá continuar con el tratamiento de personas que padecen cáncer en el estado, utilizando equipos de alta tecnología.

En el evento inaugural, el mandatario estatal indicó que se hizo esta inversión porque, con el único acelerador lineal que se tenía desde hace más de 20 años, había lista de espera y se tardaba mucho en atender a los pacientes que lo requerían. Por ello, se buscó adquirir equipos modernos y menos agresivos durante el tratamiento oncológico.