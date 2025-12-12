Gladyz Butanda entrega escrituras a 300 familias morelianas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Se acabó la era de la burocracia donde la escrituración estaba sometida a actos de corrupción e intereses políticos. Hoy el Gobierno de Michoacán garantiza certidumbre en la edificación de un patrimonio”, enfatizó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, al entregar 300 escrituras de vivienda al mismo número de familias morelianas.

La entrega de escrituras se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, donde se reunieron autoridades estatales y municipales, así como los 300 beneficiarios del Programa Estatal de Atención a Asentamientos Humanos, provenientes de las colonias Loma Bonita Sur II, Valle Primavera, La Comarca y Lares Novohispanos.

“Hoy entregamos 300 escrituras a familias morelianas para que tengan certeza jurídica en la edificación de su patrimonio, pero sobre todo la tranquilidad de que nada ni nadie les negará su legítimo derecho a la vivienda”, subrayó la titular de Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) ante la presencia de funcionarios estatales y municipales.