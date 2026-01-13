Gladyz Butanda confirma próxima renovación del transporte de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El programa de modernización del transporte público llegará este 2026 a la capital michoacana. El proyecto incluye la renovación de unidades, equipamiento tecnológico y la instalación de centros de control de flota para monitorear que los operadores no utilicen el celular al volante, fumen o presenten signos de cansancio en servicio, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la arquitecta promotora de los teleféricos de Morelia y Uruapan explicó que cada unidad contará con tecnología prepago para pagar los viajes con tarjeta, además de que se les instalarán seis cámaras para monitorear y garantizar viajes seguros.