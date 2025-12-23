Gimnasios de Morelia se preparan para alta demanda post-navideña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los gimnasios de Morelia esperan un repunte de hasta 40% en la afluencia durante el mes de enero y de hasta 100% para febrero, impulsado por los propósitos de Año Nuevo relacionados con la actividad física y la salud.
La Asociación de Gimnasios de Morelia destacó que el negocio del fitness no ha dejado de crecer en cada inicio de año desde el fin de la pandemia de COVID-19.
En entrevista para MIMORELIA.COM, Ricardo García, líder de la organización, confirmó que febrero se mantiene como el mes con mayor llegada de nuevos suscriptores a los gimnasios de la ciudad.
“Enero representa un buen inicio, aunque muchos usuarios aún resienten los gastos de las fiestas decembrinas y la llamada cuesta de enero, mientras que febrero y marzo concentran la mayor actividad en inscripciones y asistencia”, explicó.
Durante 2025, los gimnasios registraron una baja anticipada en la asistencia, ya que desde inicios de diciembre la mayoría de los usuarios se ausentó de estos espacios ante el comienzo de las celebraciones de fin de año.
Este comportamiento se relaciona con los hábitos alimenticios y de descanso propios de la temporada, que impactan tanto en la rutina física como en el peso corporal de la población.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, durante las festividades navideñas y de fin de año las y los mexicanos tienden a ganar entre 3 y 10 kilos en promedio, debido al consumo elevado de alimentos con alto contenido calórico, la ingesta de alcohol y cenas que pueden aportar entre 1,500 y 3,000 calorías, a lo que se suma la disminución de la actividad física.
RYE-