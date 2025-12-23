Gimnasios de Morelia se preparan para alta demanda post-navideña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los gimnasios de Morelia esperan un repunte de hasta 40% en la afluencia durante el mes de enero y de hasta 100% para febrero, impulsado por los propósitos de Año Nuevo relacionados con la actividad física y la salud.

La Asociación de Gimnasios de Morelia destacó que el negocio del fitness no ha dejado de crecer en cada inicio de año desde el fin de la pandemia de COVID-19.

En entrevista para MIMORELIA.COM, Ricardo García, líder de la organización, confirmó que febrero se mantiene como el mes con mayor llegada de nuevos suscriptores a los gimnasios de la ciudad.

“Enero representa un buen inicio, aunque muchos usuarios aún resienten los gastos de las fiestas decembrinas y la llamada cuesta de enero, mientras que febrero y marzo concentran la mayor actividad en inscripciones y asistencia”, explicó.