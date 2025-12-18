Ghapad llega a Petco La Huerta para quienes gusten adoptar o donar animalitos desprotegidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ghapad Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos AC se encuentra ahora en Petco La Huerta, informó el refugio en sus redes sociales.
En este sentido, sus responsables informaron que esto facilitará a todos los interesados la oportunidad de colaborar con donativos en especie o adoptar un animalito.
Asimismo, a partir de ahora podrás ayudar a los animales en situación de calle de manera sencilla, visitando esta nueva ubicación, a tan solo unos pasos de Cinépolis La Huerta y Walmart La Huerta.
Ya sea que decidas aportar con comida, productos o adoptando a uno de los peluditos que necesitan un hogar, tu apoyo es fundamental para mejorar la vida de muchos animales.
Así se hizo el anuncio:
