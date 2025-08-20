Gestiona Gladyz Butanda anuencia municipal para Teleférico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, gestionó ante autoridades del ayuntamiento y el cabildo moreliano las anuencias municipales que se requieren para la edificación del teleférico, luego de informar los avances que presenta el proyecto.

En la reunión, donde estuvo presente el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la funcionaria estatal expuso que la construcción de este nuevo medio de transporte presenta un avance del 37.15 por ciento, ante lo que urgió la necesidad de obtener las anuencias municipales requeridas para seguir avanzando en el proyecto.

“Estamos aquí para resolver dudas sobre el teleférico de Morelia y también para aclarar que no existen inconformidades vecinales, contamos con la anuencia de la mayoría de los propietarios de las viviendas aledañas a las torres que se están construyendo y, sobre todo, con el respaldo de la ciudadanía, porque las y los morelianos demandan un servicio de transporte eficiente, ecológico y digno”, señaló la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad.