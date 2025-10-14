Gerencia del Centro Histórico identifica al menos cinco edificios apuntalados por riesgo de colapso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos cinco inmuebles ubicados en el Centro Histórico de Morelia han sido identificados con apuntalamientos debido a su riesgo estructural, informó Gaspar Hernández Razo, titular de la Gerencia del Centro Histórico.

En entrevista colectiva, el funcionario detalló que algunos de estos edificios se localizan sobre la calle Valentín Gómez Farías, otro en la calle Dr. Miguel Silva y algunos más en las inmediaciones del Templo de San Agustín.

“Estos son los que tenemos plenamente identificados. Ya nos hemos acercado con los propietarios porque presentan un riesgo inminente de colapso”, advirtió Hernández Razo.