Gerencia de Centro Histórico notifica riesgo de colapso en inmuebles de Morelia

Sin embargo, a propósito de los sismos que pudieran presentarse y en aras de darle continuidad al trabajo, “hemos intentado localizar los dueños, es muy complicado, pero nosotros ya estamos colocando las lonas (que señalan) riesgo de derrumbe”; en los más importantes es en donde se les está colocando de manera inmediata.

Por otra parte, indicó que, según el Reglamento de Construcciones de los Servicios Urbanos de Morelia, lo que suceda (si hubiera algún accidente) ojalá no suceda absolutamente nada, es responsabilidad de los dueños, de acuerdo con el artículo 170 del mismo.

Dicho artículo sostiene que: "Los propietarios de predios y edificaciones, tienen la obligación de mantenerlos en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene y de evitar que se conviertan en molestos o peligrosos para las personas o los bienes. Los predios deberán conservarse libres de escombro o basura, drenados adecuadamente y cercados en todas sus colindancias. En las azoteas de las edificaciones se prohíben las instalaciones y construcciones precarias que puedan provocar riesgos, cualesquiera que sea el uso que pretenda dárseles y se deberá tapar la visual de tinacos, tanques, tendederos, etc., por medio de muretes y mamparas con una altura no menor a la de la parte más alta del depósito o instalación a una distancia no mayor de un metro. Se podrá dejar una abertura hasta de 60 (sesenta) centímetros en uno de los lados para dar acceso a los depósitos, siempre que la colocación de ésta sea hacia la colindancia".