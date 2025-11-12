GeoH-Fest invadirá la Calzada San Diego en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Conoces el impacto que tiene la cartografía en la vida diaria? El contexto actual y las emergencias globales han obligado a la investigación científica a comprender diversos fenómenos que se pueden explicar a través de la geografía, la historia y el ambiente.

Inundaciones en Morelia, el nivel del lago de Pátzcuaro hasta la modificación que tuvo el río Duero son temas que pueden explorarse a través de la cartografía y estas ciencias que, por primera vez, la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sacará de las aulas a través del Festival de Geografía, Historia y Ambiente, mejor conocido como GeoH-Fest 2025, para plantear vías de solución y mitigación ante el cambio climático, la pérdida de recursos naturales, el crecimiento de las ciudades, la escasez de recursos, peligros y riesgos por razones naturales o generados por la actividad humana, entre otros.

El coordinador de la Licenciatura en Geohistoria, Gerardo Hernández Cendejas, refirió que este festival busca mostrar a la población el impacto que tienen estas ciencias en temas de importancia social, urbana y geográfica, hasta el ordenamiento territorial.

En su oportunidad, la directora general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), Alejandra Ochoa Zarzoza, comentó que el Festival de Geografía, Historia y Ambiente permitirá no solo dar a conocer las investigaciones que se realizan en los diversos centros académicos universitarios, sino también acercar ese conocimiento a la población y cómo se puede implementar en política pública para el ordenamiento territorial.