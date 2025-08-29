Gastronomía, conciertos, exposiciones y más; éstas son las actividades por mes patrio en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante septiembre, Morelia se viste de fiesta con un extenso programa de actividades culturales, cívicas y artísticas en el marco de las celebraciones por el mes patrio.
La información fue dada a conocer a través de la cartelera cultural del municipio.
Exposiciones permanentes (1 al 30 de septiembre)
Exposición de Toritos de Petate en el Colegio de Morelia
Exposición fotográfica Transformación del Paisaje Contemporáneo de Gabriele Basilico, Galería UNAM – Centro Cultural Morelia
XXIV Encuentro Estatal de Pintura y Estampa Efraín Vargas, Casa de la Cultura
Exposición pictórica de Arturo Estrada “El Artista de la Luz y el Color”, homenaje nacional, Centro Cultural Clavijero
Actos cívicos
Izamientos de Bandera en Plaza Melchor Ocampo (1, 3, 8, 11, 13, 14, 15, 16 y 27 de septiembre)
Guardia de Honor por las víctimas del atentado del 15 de septiembre de 2008
Ceremonia Cívica y Desfile Militar por el 215 Aniversario del Inicio de la Independencia Nacional (16 de septiembre)
Recorrido del Bando Solemne y desfile cívico militar por el Natalicio de José María Morelos (30 de septiembre)
Fiestas populares y ferias gastronómicas
Feria del Pozole y la Quesadilla, en Tenencia Morelos (15 y 16 de septiembre)
Feria del Uchepo y la Corunda, en Tiripetío (12 al 14 de septiembre)
Festival del Buñuelo y el Tamal, en el Templo Mater Dolorosa (6 y 7 de septiembre)
Verbena popular en Av. Madero y Abasolo (30 de septiembre)
Eventos culturales y artísticos destacados
Día del Gaspacho en la Cerrada de San Agustín (4 de septiembre)
Conciertos de la serie Visiones Sonoras en el CMMAS (5 de septiembre)
Certamen Internacional de Tunas “Ciudad de Mechuacan” (6 y 13 de septiembre)
Videomapping Xpectro en Plaza Valladolid (6, 13, 20 y 27 de septiembre)
Encendido de Catedral (6, 13, 20 y 27 de septiembre)
Carrera Atlética Relevos Independencia (15 de septiembre)
Grito de Independencia en Palacio de Gobierno (15 de septiembre, 22:00 hrs)
Desfile Cívico Militar por el Natalicio de Morelos (30 de septiembre)
Con estas actividades, la capital michoacana busca fortalecer la identidad cultural y el orgullo patrio entre la ciudadanía y visitantes.
Para más detalles sobre días y horas de cada actividad puedes consultar la cartelera completa que te dejaremos en el siguiente link: FIESTAS PATRIAS
