Gastronomía, conciertos, exposiciones y más; éstas son las actividades por mes patrio en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante septiembre, Morelia se viste de fiesta con un extenso programa de actividades culturales, cívicas y artísticas en el marco de las celebraciones por el mes patrio.

La información fue dada a conocer a través de la cartelera cultural del municipio.

Principales actividades del Mes Patrio en Morelia:

  • Exposiciones permanentes (1 al 30 de septiembre)

    • Exposición de Toritos de Petate en el Colegio de Morelia

    • Exposición fotográfica Transformación del Paisaje Contemporáneo de Gabriele Basilico, Galería UNAM – Centro Cultural Morelia

    • XXIV Encuentro Estatal de Pintura y Estampa Efraín Vargas, Casa de la Cultura

    • Exposición pictórica de Arturo Estrada “El Artista de la Luz y el Color”, homenaje nacional, Centro Cultural Clavijero

  • Actos cívicos

    • Izamientos de Bandera en Plaza Melchor Ocampo (1, 3, 8, 11, 13, 14, 15, 16 y 27 de septiembre)

    • Guardia de Honor por las víctimas del atentado del 15 de septiembre de 2008

    • Ceremonia Cívica y Desfile Militar por el 215 Aniversario del Inicio de la Independencia Nacional (16 de septiembre)

    • Recorrido del Bando Solemne y desfile cívico militar por el Natalicio de José María Morelos (30 de septiembre)

  • Fiestas populares y ferias gastronómicas

    • Feria del Pozole y la Quesadilla, en Tenencia Morelos (15 y 16 de septiembre)

    • Feria del Uchepo y la Corunda, en Tiripetío (12 al 14 de septiembre)

    • Festival del Buñuelo y el Tamal, en el Templo Mater Dolorosa (6 y 7 de septiembre)

    • Verbena popular en Av. Madero y Abasolo (30 de septiembre)

  • Eventos culturales y artísticos destacados

    • Día del Gaspacho en la Cerrada de San Agustín (4 de septiembre)

    • Conciertos de la serie Visiones Sonoras en el CMMAS (5 de septiembre)

    • Certamen Internacional de Tunas “Ciudad de Mechuacan” (6 y 13 de septiembre)

    • Videomapping Xpectro en Plaza Valladolid (6, 13, 20 y 27 de septiembre)

    • Encendido de Catedral (6, 13, 20 y 27 de septiembre)

    • Carrera Atlética Relevos Independencia (15 de septiembre)

    • Grito de Independencia en Palacio de Gobierno (15 de septiembre, 22:00 hrs)

    • Desfile Cívico Militar por el Natalicio de Morelos (30 de septiembre)

Con estas actividades, la capital michoacana busca fortalecer la identidad cultural y el orgullo patrio entre la ciudadanía y visitantes.

Para más detalles sobre días y horas de cada actividad puedes consultar la cartelera completa que te dejaremos en el siguiente link: FIESTAS PATRIAS

