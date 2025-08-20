Gas pimienta se acciona por accidente y provoca irritación a internos de anexo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Varios internos de un anexo ubicado en la colonia moreliana Lago 1 sufrieron irritación de vías respiratorias, ojos y cara, derivado de la activación accidental de gas pimienta y/o gas lacrimógeno en aerosol, de los utilizados para defensa personal, informaron fuentes allegadas al tema.
Lo anterior sucedió la tarde de este miércoles al interior del denominado Centro Integral Contra las Adicciones Abaddon A. C., localizado en la calle Laguna del Calvario, entre las vialidades Velero y Navío.
Trascendió que el mencionado objeto se accionó en un espacio cerrado y el contenido volátil empezó a dispersarse, afectando a los allí presentes; algunos de ellos desconocían de qué se trataba y reportaron una posible fuga de gas al número de emergencias 911.
En el sitio se presentaron patrulleros de la Policía Morelia, así como bomberos municipales, quienes revisaron el lugar y descubrieron que se trataba de gas pimienta. La situación no pasó a mayores y los elementos de Protección Civil (PC) se encargaron de las acciones conducentes.
mrh