Gas pimienta se acciona por accidente y provoca irritación a internos de anexo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Varios internos de un anexo ubicado en la colonia moreliana Lago 1 sufrieron irritación de vías respiratorias, ojos y cara, derivado de la activación accidental de gas pimienta y/o gas lacrimógeno en aerosol, de los utilizados para defensa personal, informaron fuentes allegadas al tema.

Lo anterior sucedió la tarde de este miércoles al interior del denominado Centro Integral Contra las Adicciones Abaddon A. C., localizado en la calle Laguna del Calvario, entre las vialidades Velero y Navío.