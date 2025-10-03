Gas LP: nuevas medidas para prevenir fugas y accidentes en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), publicó dos Normas Oficiales Mexicanas de Emergencia (NOM) para reforzar la seguridad en el transporte y la distribución de Gas Licuado de Petróleo (Gas LP).

Se trata de la NOM-EM-006-ASEA-2025, enfocada en el transporte, y la NOM-EM-007-ASEA-2025, para la distribución, ambas diseñadas para reducir riesgos a la población y proteger al medio ambiente.

Nuevas obligaciones para transportistas y distribuidores

Entre los cambios más relevantes, las empresas deberán presentar cada año un dictamen de operación y mantenimiento de sus unidades, además de realizar inspecciones internas y pruebas hidrostáticas en los recipientes, con el fin de detectar grietas o defectos estructurales que puedan generar fugas.