Gael, Jodie, Karla Souza y más: celebridades llegarán a Morelia para el FICM 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 10 de octubre comenzará oficialmente el 23° Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), uno de los eventos culturales más importantes del país, y que este año volverá a llenar las calles del Centro Histórico de cine, talento y glamour con una impresionante lista de invitados especiales.
La actividad más esperada del inicio será la alfombra roja de inauguración, programada para las 17:30 horas en el Teatro Mariano Matamoros este viernes, donde se espera la llegada de figuras del cine que suelen interactuar con el público, tomarse fotos y firmar autógrafos. Este momento se ha convertido en un ícono para los asistentes, ya que acerca al público moreliano con las estrellas del séptimo arte.
Durante los próximos días en que esté el FICM, actrices, actores, directoras y guionistas reconocidos estarán participando en funciones, conversatorios, develaciones de butacas y conferencias de prensa.
Entre los nombres confirmados destacan:
El actor Gael García Bernal, quien participará en un conversatorio tras la función de "Amores perros" y en Q&A de distintos filmes.
La ganadora del Oscar Jodie Foster, quien presentará la cinta “Vie Privée”.
Karla Souza, protagonista del filme “Hiedra”.
La actriz María Valverde, que presentará “El canto de las manos”.
El actor sueco Stellan Skarsgård, invitado en la función “Sentimental Value”.
La cineasta y actriz Cherien Dabis, con la película “Lo que queda de ti”.
Eva Victor, quien presentará el cortometraje “Sorry, Baby”.
Los mexicanos Carlos Cuarón y Sabina Berman, que presentarán juntos el proyecto editorial “Tinta”.
Maya Zapata, Alfonso Borbolla, Mónica Dionne y Elsy Reyes, quienes participarán en la película “Sobriedad me estás matando”.
Dario Yazbek, por el Premio Cuervo.
Además, la presencia de medios nacionales e internacionales ya se hace notar en el Centro Histórico, con equipos de prensa, técnicos y fotógrafos preparados para documentar cada momento del festival, que también incluirá funciones al aire libre, encuentros académicos, exposiciones y más de 100 proyecciones entre estrenos, retrospectivas y competencia oficial.
El FICM se ha consolidado como uno de los festivales de cine más importantes de América Latina, no sólo por su calidad cinematográfica, sino por su capacidad para atraer a grandes nombres del cine mundial a Morelia, acercando al público local a las figuras que usualmente sólo se ven en pantalla.
La programación completa y horarios están disponibles en el sitio web oficial: www.moreliafilmfest.com
rmr