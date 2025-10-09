Gael, Jodie, Karla Souza y más: celebridades llegarán a Morelia para el FICM 2025

La actividad más esperada del inicio será la alfombra roja de inauguración, programada para las 17:30 horas en el Teatro Mariano Matamoros este viernes, donde se espera la llegada de figuras del cine que suelen interactuar con el público, tomarse fotos y firmar autógrafos. Este momento se ha convertido en un ícono para los asistentes, ya que acerca al público moreliano con las estrellas del séptimo arte.

Durante los próximos días en que esté el FICM, actrices, actores, directoras y guionistas reconocidos estarán participando en funciones, conversatorios, develaciones de butacas y conferencias de prensa.