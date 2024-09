Gabinete de Morelia, ratificado con cambios en OOAPAS y Secretaría del Bien Común

Al ser Rosa Vanegas de extracción tricolor, dijo que "hay buenos priistas, ciudadanos que se han integrado a mi administración, ella es alguien que trabajó de manera muy activa en nuestro proceso electoral y a Adolfo Torres por su desempeño como funcionario público, en la en la secretaría en que estuvo; a final de cuentas en el OOAPAS, hay también mucho personal técnico con muchos conocimientos técnicos y el su fuerte es su habilidad en la administración pública".

Por otra parte aseguró que "se avanzó enormemente en ese déficit que ha tenido el organismo, y vamos a seguir avanzando, y es parte de los temas que se le he encargado Adolfo Torres como director del organismo, el ver cómo avanzamos enormemente y la meta, el gran reto, es que lo OOAPAS esté en números negros".

Señaló que es un relevo que se requería por distintos motivos, "no me atrevo a juzgar como mejor o no mejor, simplemente a lo que ahora los nuevos retos que tenemos en el organismo creemos que con Adolfo vamos a poderlos enfrentar".

Mientras aseguró que Oswaldo Rodríguez Gutiérrez, es una persona "valiosa con una gran trayectoria y con mucha experiencia, nos va a seguir ayudando ahí mismo sí pero en un en un esquema de asesoría".

Cabe recordar que Rosa Vanegas ha sido jefa de Programas Sociales del Municipio de Morelia; enlace del Programa Federal Oportunidades, y del Programa 70 y +, de Morelia; secretaria de Desarrollo Social municipal; regidora, coordinadora de Activismo del Distrito XVII, Morelia Sureste, secretaria de Gestión Social del CDE del PRI en Michoacán, entre otros cargos.

Mientras que Adolfo Torres ha fungido como secretario de Bien Común y Política Social en la pasada administración, gestor de vinculación, director de Afiliación del PAN, secretario de Fortalecimiento del Comité Directivo Estatal del mismo, coordinador de campaña al Senado y secretario particular de Marko Cortés Mendoza.

rmr