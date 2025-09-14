Función gratuita en Morelia: “OPPA”, una obra que te hará reír y llorar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La obra OPPA, ganadora del premio a la mejor obra de teatro para niñas, niños y jóvenes en 2021, llegará a la capital michoacana con tres funciones gratuitas como parte del programa Escenarios IMSS-Cultura 2025-2026.
La puesta en escena se presentará en el Teatro Stella Inda los días 26, 27 y 28 de septiembre, con funciones a las 11:00 y 17:00 horas, y con entrada libre para todo público.
La historia, escrita por Paty Martínez Pedreguera, narra la entrañable amistad entre Paco y Lu, dos personajes que enfrentan la aparición de una sombra misteriosa que transforma su mundo lleno de juegos en un espacio invadido por los silencios.
“Paco y Lu son mejorsísimos amigos. Pero su mundo se derrumba cuando aparece una sombra llena de silencios”, adelanta la sinopsis.
La dirección está a cargo de Julieta Olivia Casavantes Monares, con actuaciones de María Fernanda Barrera, Diego Eduardo Mackeprang Velázquez y Ángel Omar Conorona.
Escenarios IMSS-Cultura es una iniciativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Secretaría de Cultura federal, que busca acercar propuestas escénicas de calidad a diversas regiones del país.
SHA