Función de lucha libre en el Colegio de Morelia buscará recaudar juguetes

AHOLIBAMA ANDRADE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo sábado 3 de enero de 2026, el Colegio de Morelia será sede del evento Reyes del Ring: “Lucha por una sonrisa”, una función de lucha libre que tiene como objetivo recaudar juguetes para las y los niños de distintas colonias de Morelia.

En rueda de prensa, el director del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, precisó que el evento se realizará a las 17:00 horas del sábado 3 de enero. Indicó que esta será la segunda función de lucha libre que se lleve a cabo en el Colegio de Morelia y, debido al éxito de la edición anterior, esperan contar con una buena afluencia.

Aunado a esto, detalló que la causa del evento es apoyar a los Reyes Magos para llegar a más colonias de la ciudad, por lo que la entrada a la función será un juguete por persona. Precisó que el juguete deberá ser nuevo, no incitar a la violencia (como armas) y no utilizar pilas para su funcionamiento.

En este tenor, Barrales Alcántara señaló que los juguetes recaudados se sumarán a la entrega de Día de Reyes del DIF Municipal, por lo que más adelante informarán las colonias en las que se espera apoyar a Melchor, Gaspar y Baltazar.

Además, algunos de los luchadores detallaron que este será un evento completamente familiar, por lo que se espera que las y los morelianos disfruten del espectáculo y, al mismo tiempo, apoyen la causa para llevar muchas sonrisas a las niñas y los niños de Morelia.

Finalmente, añadieron que quienes se presentarán en el ring serán alumnos del taller de lucha libre del Colegio de Morelia, así como algunos invitados.

