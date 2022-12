Fumigarán Congreso local cada dos semanas por plaga de ratas

"Fumigaban cada mes, ahora será antes, yo también ya las vi y no son solo ratas, son gatos, unos conejos y reconozco el riesgo que pueden tener los trabajadores (...).Anteriormente yo tenía mi oficina ahí, me consta y lo he vivido. Vamos a estar muy pendientes de que fumiguen seguido, no solamente cada que alguien da una queja, esto tiene que ser periódico cada quince días porque estos animales están gigantes".