Fuga de gas en local del Centro de Morelia provoca cierre vial

FB/ Policía de Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Morelia mantiene un cierre vial en las calles de Valladolid y Morelos Sur, en el Centro Histórico, debido a una fuga de gas detectada en uno de los locales comerciales de la zona.

En el sitio ya se encuentra personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Morelia, quienes realizan las labores correspondientes para controlar el incidente.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a tomar precauciones al transitar por el área y a seguir las indicaciones del personal de tránsito para evitar riesgos.

