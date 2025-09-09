Morelia

Fuerte lluvia provoca encharcamientos en Morelia; PC Michoacán apoya a conductores

Elementos de Bomberos Estatales apoyaron a un automovilista en la colonia Valle Quieto, tras las lluvias registradas este martes
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de Protección Civil Michoacán realizaron este martes, recorridos de prevención y atención en la capital, luego de las lluvias registradas por la tarde.

De acuerdo con la corporación, en la colonia Valle Quieto, sobre la calle Alemania y Lisboa, los Bomberos Estatales apoyaron a un automovilista cuyo vehículo quedó varado en un encharcamiento. La maniobra permitió retirar la unidad de manera segura y evitar riesgos para el conductor.

Las autoridades emitieron recomendaciones a la ciudadanía, entre ellas:

  • Evitar circular por calles con encharcamientos o corriente de agua.

  • Reportar cualquier emergencia al 9-1-1.

Protección Civil informó que se mantienen los recorridos de supervisión en distintos puntos de la ciudad para prevenir incidentes y atender situaciones relacionadas con el temporal de lluvias.

