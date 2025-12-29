Fuerte fuga de gas moviliza a cuerpos de emergencia en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de emergencia atendieron este lunes una fuga de gas LP registrada en un domicilio de la colonia Obrera, en la ciudad de Morelia. Al momento de su llegada, las y los habitantes del inmueble ya se encontraban fuera de peligro.

De acuerdo con el reporte oficial, el personal especializado realizó acciones preventivas para evitar un incidente mayor. El tanque fue asegurado y posteriormente remitido a la gasera correspondiente para su revisión y reparación.