Fuerte choque frente a Plaza Escala Morelia deja dos vehículos involucrados [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque entre dos vehículos se registró durante la noche de este martes sobre la avenida Camelinas, al suroriente de la ciudad de Morelia, informaron fuentes allegadas al tema.

El percance ocurrió justo frente a la Plaza Escala Morelia y fue reportado al número de emergencias 911. Posteriormente, arribaron patrulleros municipales, quienes se encargaron del peritaje respectivo para deslindar responsabilidades.

En un video que circuló en redes sociales se observa cómo uno de los coches involucrados invade el carril opuesto y colisiona contra la otra unidad.