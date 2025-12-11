Morelia

Fuerte choque en Madero Poniente de Morelia deja tres heridos

El accidente ocurrió de madrugada en la colonia Tiníjaro; los lesionados fueron llevados a distintos hospitales
Fuerte choque en Madero Poniente de Morelia deja tres heridos
RED113
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos hombres y una mujer resultaron gravemente lesionados tras el choque entre dos automóviles sobre la avenida Madero Poniente, en la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.

El percance ocurrió durante la madrugada de este jueves, a la altura de la colonia Tiníjaro, cerca de la calle Puerto de la Paz, y fue reportado al número de emergencias 911.

Bomberos y paramédicos acudieron al lugar, brindaron atención a los afectados y los trasladaron a diferentes hospitales para su adecuada valoración médica. Entre los heridos se encuentran Samuel C., de 53 años, y Arely R., de 26.

Elementos municipales de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Asimismo, con apoyo de una grúa, retiraron los vehículos involucrados.

SHA

Madero Poniente
choque Morelia
heridos accidente

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com