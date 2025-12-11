Fuerte choque en Madero Poniente de Morelia deja tres heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos hombres y una mujer resultaron gravemente lesionados tras el choque entre dos automóviles sobre la avenida Madero Poniente, en la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.

El percance ocurrió durante la madrugada de este jueves, a la altura de la colonia Tiníjaro, cerca de la calle Puerto de la Paz, y fue reportado al número de emergencias 911.

Bomberos y paramédicos acudieron al lugar, brindaron atención a los afectados y los trasladaron a diferentes hospitales para su adecuada valoración médica. Entre los heridos se encuentran Samuel C., de 53 años, y Arely R., de 26.

Elementos municipales de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Asimismo, con apoyo de una grúa, retiraron los vehículos involucrados.

SHA