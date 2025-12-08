Fuerte choque en El Reparo provoca caos vial en la carretera Morelia-Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque entre un tráiler y un camión de carga se registró en el kilómetro 19 de la carretera Morelia-Pátzcuaro. El incidente únicamente dejó daños materiales y generó conflicto vial en la zona, informaron autoridades policiales.

El percance ocurrió durante la tarde de este lunes, a la altura de la población de El Reparo, municipio de Morelia. Algunas personas reportaron la situación al número de emergencias 911.