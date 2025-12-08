Fuerte choque en El Reparo provoca caos vial en la carretera Morelia-Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque entre un tráiler y un camión de carga se registró en el kilómetro 19 de la carretera Morelia-Pátzcuaro. El incidente únicamente dejó daños materiales y generó conflicto vial en la zona, informaron autoridades policiales.
El percance ocurrió durante la tarde de este lunes, a la altura de la población de El Reparo, municipio de Morelia. Algunas personas reportaron la situación al número de emergencias 911.
Bomberos estatales atendieron la situación, por fortuna los tripulantes de los vehículos involucrados resultaron ilesos. Asimismo, unos agentes de Tránsito se encargaron del peritaje respectivo para deslindar responsabilidades.
Posteriormente, las unidades siniestradas fueron retiradas con apoyo de una grúa. Las fuentes recomendaron a automovilistas y trabajadores del volante conducir con precaución y sin distracciones.
BCT