Fueron balas al aire, no balacera: Ignacio Mendoza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El coordinador del Sistema Penitenciario de Michoacán, Ignacio Mendoza Jiménez, negó que los hechos suscitados en las inmediaciones de la Taquería El Infierno Camelinas se hayan tratado de un acto de intimidación en su contra, e incluso negó que se tratara de una balacera, “fueron disparos al aire”, dijo.

“Yo estaba adentro comiendo pero aventaron los balazos y me salí, me vine a mi oficina. Pero todo bien. Los disparos no fueron contra mí, supongo que fueron al aire, porque cuando salimos no había nada dañado”, declaró en entrevista telefónica minutos después de que se difundieran videos del incidente.

Cuestionado sobre si se trataba de un acto de intimidación en su contra dijo no creer que se debió a eso, debido a la forma de operar cuando se tiene cuando ocurre algo así.