FUCIDIM y sociedad civil exigen reparación integral del daño tras asesinato de traductores
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Morelia, junto con organizaciones de la sociedad civil como FUCIDIM, condenó el asesinato de Víctor Manuel N., Anayeli N. y su hija Megan, de 12 años, intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.
En un pronunciamiento público, las organizaciones recordaron que las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas el pasado 14 de enero en Morelia y que posteriormente fueron localizadas sin vida en el municipio de Zinapécuaro, con signos de extrema violencia.
Ante estos hechos, exigieron el esclarecimiento inmediato y pleno del caso mediante una investigación seria, científica y sin dilaciones, así como la identificación, detención y judicialización de los responsables materiales e intelectuales hasta que se emita una sentencia.
Asimismo, solicitaron que se garantice la reparación integral del daño a los familiares, con acompañamiento psicológico y jurídico, además de medidas de protección y la implementación de garantías de no repetición, como protocolos eficaces de búsqueda temprana y una coordinación interinstitucional real.
BCT