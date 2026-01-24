FUCIDIM y sociedad civil exigen reparación integral del daño tras asesinato de traductores

En un pronunciamiento público, las organizaciones recordaron que las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas el pasado 14 de enero en Morelia y que posteriormente fueron localizadas sin vida en el municipio de Zinapécuaro, con signos de extrema violencia.

Ante estos hechos, exigieron el esclarecimiento inmediato y pleno del caso mediante una investigación seria, científica y sin dilaciones, así como la identificación, detención y judicialización de los responsables materiales e intelectuales hasta que se emita una sentencia.