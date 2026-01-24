Frente frío y tormenta invernal provocarán descenso de temperatura en Morelia

En Michoacán se prevén temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius, rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora y lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros. Para Morelia, se esperan temperaturas mínimas de 8 grados Celsius y rachas de viento de 10 a 30 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, Protección Civil emitió las siguientes recomendaciones a la población:

Evitar permanecer cerca de postes , árboles y anuncios espectaculares.

Asegurar o resguardar objetos ligeros que se encuentren en el exterior del domicilio.

Evitar quemas, ya que el fuego puede propagarse rápidamente con el viento.

La información fue difundida a través de redes sociales oficiales de la dependencia municipal.