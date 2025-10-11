¿Frío o calor? Así será el clima este sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, la ciudad de Morelia amaneció cubierta por un banco de niebla, con temperaturas que rondaban los 17°C. Las condiciones de baja visibilidad fueron perceptibles principalmente en zonas altas y áreas cercanas a cuerpos de agua.

Durante la tarde se anticipa la presencia de lluvias débiles acompañadas de cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima se espera alrededor de los 22°C, lo que generará un ambiente fresco.

Para la noche, se prevé el regreso de la niebla en varios puntos de la capital michoacana, con temperaturas cercanas a los 16°C.

A lo largo del día, se mantendrán vientos del sureste con una velocidad promedio de 8 km/h, lo que podría intensificar la sensación térmica en espacios abiertos.

