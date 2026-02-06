FOTOS: Así se vive tras bambalinas la mañanera de Sheinbaum en Morelia, Michoacán

Aunque se trata de una mañanera fuera de la Ciudad de México, donde la dinámica suele ser más rígida y multitudinaria, la lógica es la misma: llegar temprano es parte del ritual. A esa hora la ciudad todavía duerme, el frío cala y la oscuridad domina los accesos. Desde un día antes, el perímetro de la 21 Zona Militar permanece cerrado, vigilado por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. No hay margen para la improvisación.

Poco antes de las seis de la mañana, antes incluso de la hora oficial de acceso, ya hay movimiento. Representantes de medios locales y algunos nacionales comienzan a formarse frente al primer punto de control. No somos muchos: alrededor de 30 personas entre reporteros, fotógrafos y camarógrafos de prensa escrita, radio y televisión. A diferencia de la capital del país, aquí el grupo es compacto, casi familiar, pero no por ello menos atento.