FOTOS: Así se vive tras bambalinas la mañanera de Sheinbaum en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cubrir una conferencia de prensa de la presidenta de México Claudia Sheinbaum no empieza cuando se encienden los micrófonos ni cuando aparece en escena. Comienza mucho antes, en silencio y a distancia. En este caso, todo arranca un día previo, alrededor de las 20:00 horas, cuando llega el correo electrónico con las instrucciones precisas y el aviso esperado: la acreditación ha sido aprobada. Lugar: Morelia. Sede: la 21 Zona Militar. Hora de citación: 5:45 de la mañana.
Aunque se trata de una mañanera fuera de la Ciudad de México, donde la dinámica suele ser más rígida y multitudinaria, la lógica es la misma: llegar temprano es parte del ritual. A esa hora la ciudad todavía duerme, el frío cala y la oscuridad domina los accesos. Desde un día antes, el perímetro de la 21 Zona Militar permanece cerrado, vigilado por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. No hay margen para la improvisación.
Poco antes de las seis de la mañana, antes incluso de la hora oficial de acceso, ya hay movimiento. Representantes de medios locales y algunos nacionales comienzan a formarse frente al primer punto de control. No somos muchos: alrededor de 30 personas entre reporteros, fotógrafos y camarógrafos de prensa escrita, radio y televisión. A diferencia de la capital del país, aquí el grupo es compacto, casi familiar, pero no por ello menos atento.
A las 5:50, el acceso todavía no se abre. Personal de la logística federal empieza a recorrer la fila con listas en mano, preguntando nombres y medios. El primer filtro no es el arco detector ni la revisión física, sino algo más básico: estar en la lista. Uno a uno, los nombres se confirman. La acreditación se entrega ahí mismo, aún de pie, aún formados, como una llave que permitirá avanzar un poco más.
Dan las seis de la mañana y el acceso a la 21 Zona Militar sigue cerrado. Mientras tanto, continúan llegando más compañeros. Algunos se saludan con familiaridad; otros se reconocen de coberturas pasadas. El frío persiste, pero la espera se vuelve parte de la rutina compartida.
Minutos después, finalmente, se autoriza el ingreso. Nos conducen a un área asignada para medios, una especie de antesala donde hay café, té, agua, galletas, pan dulce y cuernos rellenos. Es un respiro breve, pero significativo: la cobertura será larga y la conferencia está programada hasta las 7:30 horas.
El reloj avanza con lentitud. Siguen llegando periodistas de medios nacionales y locales. En esa primera zona, junto a la mesa del pan, se forma una fila paralela: la de los camarógrafos, que comienzan a dejar cámaras y tripiés ordenados, alineados, listos para ser trasladados después al espacio designado para la conferencia. Todo tiene tiempos, marcas y reglas claras.
La espera se llena de conversaciones breves, comentarios sobre la agenda del día, bromas para espantar el sueño. Es temprano, demasiado temprano, y esa convivencia improvisada funciona como una pausa colectiva antes de que empiece el trabajo duro.
Poco antes de las siete de la mañana, la luz comienza a filtrarse. El sol asoma de manera tímida mientras la espera continúa. El ambiente cambia apenas: hay más movimiento, miradas al reloj, ajustes de última hora. La mañanera está cerca, pero aún no es momento de entrar.
Después de las siete, se activa el siguiente momento del protocolo. Los primeros en ingresar al área donde se realizará la conferencia son los camarógrafos. Uno a uno recuperan sus equipos, cargan cámaras y tripiés, y avanzan hacia el espacio designado. No hay prisa, pero sí orden. Cada paso está medido.
Minutos más tarde, el personal de logística organiza a los reporteros. Se forman filas separadas para medios nacionales y locales. Las indicaciones son breves y claras. Nadie discute: a esa hora, la prioridad es no quedar fuera. El tiempo ya apremia.
A menos de diez minutos del inicio programado, ingresan los últimos: los fotógrafos de prensa. Es el acceso final, el definitivo. Se camina rápido, se buscan posiciones, se reconocen ángulos. La sala empieza a tomar forma: cámaras encendidas, libretas abiertas, miradas al frente.
Entonces, la espera termina. Entra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Inicia la mañanera. Lo que vino antes —el correo nocturno, el frío, las filas, el café, la vigilancia, las horas de pie— queda atrás. A partir de ese momento, comienza otra historia: la que se contará al público.
Con información de Alfredo Soria/ACG...
