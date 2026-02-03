FOTOS: así se ve bajar a las criptas de los pasillos subterráneos de San José, en Morelia

Aquí descansan personas que murieron hace más de un siglo. Hay tumbas de jóvenes, adultos, niños y ancianos, la mayoría fechadas en la década de 1920. Algunas conservan bien sus inscripciones; otras apenas dejan leer los nombres y las fechas, erosionadas por el tiempo y la humedad.

Las tumbas más antiguas y el peso del tiempo

Las criptas más viejas no están al fondo, sino pegadas a los muros del templo, en la parte donde los fieles celebran las misas. Ahí se encuentran las sepulturas más antiguas del templo. José Ávila señala una en particular: la tumba más vieja data de finales del siglo XIX (19).