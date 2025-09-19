Fotografía, naturaleza y cultura: así es la exposición ‘Los diferentes mundos que habitan en México’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 20 de septiembre, el corazón del Centro Histórico de Morelia será el escenario de la exposición fotográfica “Los diferentes mundos que habitan en México”, organizada por la revista México Desconocido en colaboración con Tragaluz MX y la Secretaría de Cultura de Morelia.
La jornada iniciará con un conversatorio a las 13:00 horas, donde participarán varios de los autores y fotógrafos que colaboran en la revista, seguido por la inauguración oficial de la exposición a las 14:00 horas, en el Andador El Nigromante.
La muestra reúne el trabajo visual de Alfredo Martínez, Brenda Islas, Christian Palma, David Paniagua, Jesús Cornejo, Manuel Cerón y Roberto Pedraza, quienes a través de sus lentes retratan la riqueza natural, cultural y humana de México: desde selvas y tiburones, hasta pueblos indígenas, mariposas monarca y paisajes submarinos.
El evento es gratuito y abierto al público, ideal para familias, estudiantes y amantes de la fotografía o el turismo nacional. La actividad busca invitar a la reflexión sobre la diversidad y conservación del patrimonio natural y cultural del país.
BCT