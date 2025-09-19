Fotografía, naturaleza y cultura: así es la exposición ‘Los diferentes mundos que habitan en México’

La muestra reúne el trabajo visual de Alfredo Martínez, Brenda Islas, Christian Palma, David Paniagua, Jesús Cornejo, Manuel Cerón y Roberto Pedraza, quienes a través de sus lentes retratan la riqueza natural, cultural y humana de México: desde selvas y tiburones, hasta pueblos indígenas, mariposas monarca y paisajes submarinos.

El evento es gratuito y abierto al público, ideal para familias, estudiantes y amantes de la fotografía o el turismo nacional. La actividad busca invitar a la reflexión sobre la diversidad y conservación del patrimonio natural y cultural del país.

BCT