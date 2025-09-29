Fotografía con esencia: Eduardo Tinoco inaugura ‘Luz y sombra’ en Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo viernes 3 de octubre se inaugurará la exposición fotográfica “Luz y sombra” de Eduardo Tinoco.
Una muestra que busca explorar el contraste entre la claridad y la oscuridad a través de imágenes cargadas de simbolismo.
La cita será a las 21:00 horas en Valentín Gómez Farías 265-A, primer piso, donde el público podrá disfrutar de una recepción previa a partir de las 20:00 horas. El acceso será de cupo limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación.
Como parte de la inauguración, también participará la expositora invitada Amelie Isabella Tinoco Vílchez, lo que enriquecerá la propuesta artística.
“Luz y sombra” explora, a través de la lente de Tinoco, los contrastes visuales y emocionales, con un estilo que combina dramatismo, técnica y sensibilidad.
BTC