Fotografía con esencia: Eduardo Tinoco inaugura ‘Luz y sombra’ en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo viernes 3 de octubre se inaugurará la exposición fotográfica “Luz y sombra” de Eduardo Tinoco.

Una muestra que busca explorar el contraste entre la claridad y la oscuridad a través de imágenes cargadas de simbolismo.

La cita será a las 21:00 horas en Valentín Gómez Farías 265-A, primer piso, donde el público podrá disfrutar de una recepción previa a partir de las 20:00 horas. El acceso será de cupo limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación.