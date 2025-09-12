Fortalecen municipios seguridad regional en Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la representación del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, el Encargado de Despacho de la Comisión Municipal de Seguridad, José Pablo Alarcón Olmedo, participó en la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad, realizada en el municipio de Huandacareo, donde se analizaron las estrategias actuales de seguridad, los principales retos y oportunidades, así como la importancia de acreditar periódicamente los exámenes de control y confianza para todos los agentes municipales.

Durante la sesión, en la que estuvieron presentes presidentes municipales de la región, se resaltó la necesidad de consolidar un trabajo conjunto en favor de la seguridad ciudadana y de impulsar la construcción de paz desde lo local.

Como parte de los acuerdos de esta sesión, se estableció:

• Impulsar la consolidación del C3 en todos los municipios participantes.

• Fortalecer la capacitación de agentes en derechos humanos, proximidad, mediación e inteligencia policial.

• Desarrollar un plan de seguridad intermunicipal con indicadores comunes y protocolos de acción coordinados.

• Promover la participación activa de la ciudadanía en la prevención y denuncia.

Con estas acciones, Policía Morelia refrenda su compromiso de trabajar en equipo con los municipios vecinos para garantizar la seguridad y la paz de la región.

