Foros y coordinación con áreas municipales, entre las acciones del Consejo Ciudadano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La realización de mesas de trabajo y el fortalecimiento de la coordinación con distintas áreas del ayuntamiento en temas de desarrollo y movilidad son algunos de los rubros que el Consejo Ciudadano de Morelia ha impulsado este año, destacó el secretario general, Gerónimo Color Gasca.

En entrevista para Radio Fórmula Michoacán con el periodista Mario Hernández, Color Gasca resaltó algunos de los trabajos que se han concretado en esta organización ciudadana, los cuales indicó que se han puesto en marcha por instrucción de la actual administración municipal.

Explicó que las y los integrantes del Consejo llevaron a cabo foros, mesas de trabajo y diálogos con la ciudadanía de Morelia, con el objetivo de abonar al Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, que tiene como eje el programa Morelia Next, que plantea diversos lineamientos para que, en los próximos años, la ciudad pueda avanzar en su desarrollo y en la resolución de problemas.

"Y en un futuro dejar un legado en las futuras generaciones, para que Morelia se convierta en el mejor lugar para vivir (…)", destacó.

El secretario añadió que, a la par, las y los consejeros han sostenido reuniones con diferentes áreas del Ayuntamiento para opinar sobre temas de gran relevancia para el municipio, como el Plan Hídrico y las acciones de protección a las mujeres a través del Punto Naranja.

En materia de movilidad, expuso que se está trabajando en una propuesta de reforma al reglamento de licencias con el fin de evitar burocracia y hacer más eficiente el proceso. Señaló que incluso se plantea el uso de inteligencia artificial para mejorar el proceso de expedición de licencias relacionadas con el desarrollo de viviendas.

Respecto al Observatorio Ciudadano, recordó que este proyecto fue planteado desde hace algunos meses y que actualmente está a la espera de la confirmación por parte del organismo correspondiente, pero aseguró que los ciudadanos involucrados ya cumplieron con los requisitos correspondientes, por lo que esperan que en poco tiempo pueda consolidarse.

Finalmente, el secretario general, Gerónimo Color Gasca, adelantó que, para el último trimestre del año, el Consejo Ciudadano participará en el impulso de actividades culturales, entre ellas la Feria Internacional del Libro de Morelia y la celebración de Día de Muertos.

Sobre esta última, indicó que se buscará darle mayor difusión a esta tradición, con una estrategia enfocada en el rescate urbano. Asimismo, mencionó que a finales de noviembre se presentará el informe de labores del Consejo Ciudadano.

