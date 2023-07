Formo parte de Morena, no tengo previsto irme a ningún lado: Marcelo Ebrard

"Yo como sé que vamos ganando nosotros, sé que estamos avanzando, habría que preguntarle a Claudia y a Adán y a todos los demás si tienen otra idea respecto a sus partidos. Yo formo parte de Morena, no tengo previsto irme a ningún lado, insisten mucho en eso, pero porqué me voy a ir, mi partido este es mi partido, es mi casa, no nos vamos a ir, vamos a ganar".

Marcelo Ebrard