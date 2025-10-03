"Formas de atravesar un territorio" se exhibirá gratis en Morelia

La cinta retrata a mujeres tsotsiles, pastoras y tejedoras de lana, que cuidan de sus ovejas mientras honran la memoria de la tierra que habitan. A través de su encuentro con la cineasta, emerge el anhelo de reconocer otras formas de habitar un mismo territorio, desde el respeto, la tradición y el vínculo profundo con la naturaleza.

Formas de atravesar un territorio forma parte de una gira de proyecciones por diversos estados de la República mexicana. La presentación en Morelia representa una de las paradas de este recorrido.