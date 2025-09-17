Formaliza Sacramento, California, consentimiento para lograr Hermanamiento con Morelia

En días recientes, el edil mantuvo una reunión virtual con el Concejal, en la que coincidieron que ambas ciudades pueden apoyarse entre sí en temas como salud, educación, economía y sobre todo turismo, al contar Morelia actualmente con un vuelo directo a Sacramento como parte de la expansión de rutas aéreas de la capital.

Alfonso Martínez destacó que las familias de Sacramento pueden visitar Morelia para ver a seres queridos, hacer turismo e invertir en negocios; mientras que Eric Guerra expresó que las nuevas generaciones de mexicanos en su territorio quieren conocer Michoacán y su capital.

Consolidando puentes que expanden la cooperación entre ciudades hermanas y el turismo para Morelia, el Gobierno de Alfonso Martínez sigue construyendo el mejor lugar para vivir.

mrh