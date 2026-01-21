¡Forma parte de la Guardia Civil! Hay vacantes disponibles en Morelia y Zitácuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Plan Michoacán, la Guardia Civil de Michoacán realiza jornadas de reclutamiento en ferias del empleo organizadas en Morelia y Zitácuaro, con el objetivo de sumar nuevos elementos a sus filas.
A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que personal de la corporación estará presente este jueves de 8:30 a 14:00 horas la primera Feria de Empleo de 2026 brindando información directa sobre los requisitos para integrarse.
En Morelia, el evento se llevará a cabo en la avenida Francisco I. Madero Poniente #1200, colonia Centro, en la explanada del IMSS.
Mientras que, en Zitácuaro será en la calle Ocampo Poniente #13, en la Plaza Cívica Benito Juárez.
La dependencia invita a los interesados a acercarse y resolver cualquier duda con los reclutadores oficiales. En el módulo se proporcionarán detalles sobre el proceso de selección y el perfil que busca la corporación.
