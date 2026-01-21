¡Forma parte de la Guardia Civil! Hay vacantes disponibles en Morelia y Zitácuaro

A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que personal de la corporación estará presente este jueves de 8:30 a 14:00 horas la primera Feria de Empleo de 2026 brindando información directa sobre los requisitos para integrarse.

En Morelia, el evento se llevará a cabo en la avenida Francisco I. Madero Poniente #1200, colonia Centro, en la explanada del IMSS.