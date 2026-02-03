Morelia

Fondo de Cultura obsequia libros a jóvenes; aquí puedes conseguirlos en Morelia

CÉSAR HERNÁNDEZ
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jóvenes entre 15 y 30 años pueden recibir libros gratuitos en Morelia como parte del programa nacional “25 para el 25”, impulsado por el Fondo de Cultura Económica.

El objetivo del programa es fomentar la lectura en las nuevas generaciones, y para ello se han puesto a disposición una selección de títulos que pueden obtenerse tanto en formato digital como impreso.

En la capital michoacana, los ejemplares físicos están disponibles en la librería Educal ubicada junto a la entrada principal del Centro Cultural Clavijero.

De acuerdo con las políticas del recinto, se pueden llevar hasta dos libros por persona cada día.

Quienes lo prefieran también pueden acceder a las versiones digitales desde el sitio oficial del Fondo de Cultura Económica.

