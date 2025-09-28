Fonchito, el muchacho alegre que regaló vida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A sus 15 años, José Alfonso Nares Callabero perdió la vida en un accidente en cuatrimoto; su madre, Josefina Caballero Hurtado cumplió con su último deseo… donar sus órganos y tejidos para regalar vida.
En 2018, Josefina perdió al mayor de sus hijos, al travieso y responsable, quien acababa de iniciar el segundo año de preparatoria; un accidente en cuatrimoto lo llevó a estar en coma durante cuatro días en el Hospital General Regional (HGR) no.1 Morelia-Charo hasta que se le informó que no volvería en si.
La donación de órganos y tejidos fue la opción que le dio el personal del nosocomio a Josefina, quien recordó su último deseo tras una plática, meses anteriores al accidente, de ser donador.
Alfonso era mejor conocido como Fonchito, el muchacho alegre, quien de grande quería formar su propia familia, ser padre era su sueño.
Rones, córnea, tejido y hueso, la mayor parte de su cuerpo fue donado, dice Josefina al invitar a la población a convertirse en donadores y regalar vida.
BCT