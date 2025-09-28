Fonchito, el muchacho alegre que regaló vida

En 2018, Josefina perdió al mayor de sus hijos, al travieso y responsable, quien acababa de iniciar el segundo año de preparatoria; un accidente en cuatrimoto lo llevó a estar en coma durante cuatro días en el Hospital General Regional (HGR) no.1 Morelia-Charo hasta que se le informó que no volvería en si.

La donación de órganos y tejidos fue la opción que le dio el personal del nosocomio a Josefina, quien recordó su último deseo tras una plática, meses anteriores al accidente, de ser donador.