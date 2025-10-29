FNLS se retiraría tras reunión y acuerdos con la Fiscalía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles se tenía programada una reunión entre el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y la Fiscalía General del Estado (FGE); sin embargo, fue cancelada. Por ende, de acuerdo con los manifestantes, mantendrán el plantón hasta que se lleguen a acuerdos sobre sus demandas.

En entrevista para medios de comunicación, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, señaló que la última actualización que le manifestaron al municipio es que esta reunión no se llevó a cabo, por lo que los integrantes del FNLS procedieron a manifestarse frente a Palacio de Gobierno.