FNLS se retiraría tras reunión y acuerdos con la Fiscalía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles se tenía programada una reunión entre el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y la Fiscalía General del Estado (FGE); sin embargo, fue cancelada. Por ende, de acuerdo con los manifestantes, mantendrán el plantón hasta que se lleguen a acuerdos sobre sus demandas.
En entrevista para medios de comunicación, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, señaló que la última actualización que le manifestaron al municipio es que esta reunión no se llevó a cabo, por lo que los integrantes del FNLS procedieron a manifestarse frente a Palacio de Gobierno.
“Estamos a la espera de actualización, pero por lo que se puede observar no se ha llevado a cabo. Según lo que ha manifestado el Frente, esta es la reunión que quedaría pendiente (…)”, subrayó.
Sobre el tema, Jesús Camargo, representante del FNLS, compartió en entrevista que esta reunión con la FGE estaba programada para la mañana de este miércoles, para abordar el caso específico de uno de sus compañeros; sin embargo, fue cancelada minutos antes de efectuarse.
Ante esto, indicó que, al no realizarse la reunión, procedieron a manifestarse en la avenida Madero para pedir que se pueda realizar esta mesa, pues aseguró que el Frente “está abierto al diálogo (…)”.
Camargo indicó que a inicios de semana se tuvo una reunión con el Poder Judicial, con miembros de la Presidencia del Supremo Tribunal, y comentó que también se han tenido reuniones con personal de la Subsecretaría de Gobernación, por lo que recalcó que sí se ha estado llevando a cabo diálogo con las autoridades estatales.
“En el momento en que se dé solución a la demanda del compañero en el ámbito estatal, nosotros nos retiramos, no hay ningún problema, nuestra jornada es de carácter político”, puntualizó.
A la par, señaló que, hasta que la reunión pendiente con la FGE se lleve a cabo y se lleguen a acuerdos específicos, procederán a retirarse de la plaza Melchor Ocampo: “Si no hay mesa, se extiende esta jornada como en años anteriores (…)”, concluyó.
