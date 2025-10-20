FNLS podría retirar plantón tras reunión con autoridades estatales: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se espera que en el transcurso de este lunes las autoridades estatales entablen un diálogo con integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), con lo cual, de llegar a acuerdos, podrían retirar el plantón que mantienen en la plaza Melchor Ocampo, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista, el secretario compartió vía telefónica que, por parte del Ayuntamiento, desde antes de que instalaran el plantón se tuvo acercamiento con el FNLS, ya que año con año acuden a la capital michoacana en esta temporada.

“También aclarar que no hay un permiso como tal; ellos hacen la ocupación como una manifestación que es, y nosotros lo que hacemos es notificarles desde el primer día que se les da una tolerancia a efecto de que cumplan con el periodo que tienen por usos y costumbres, que es del 1 al 12 de octubre (...)”, indicó.

Benítez Silva señaló que, al permanecer más tiempo del tolerado, el Ayuntamiento ya les ha enviado dos notificaciones para que desocupen el espacio. Además, comentó que los temas que solicitaron al municipio ya fueron atendidos.

“Tenemos conocimiento —porque fuimos parte de esta gestión— de que el día de hoy el FNLS tendrá una reunión con el subsecretario de Gobierno, a efecto de poder entablar un diálogo directo con el Estado que permita escuchar sus demandas y, en su caso, trazar alguna ruta para su atención (...)”, resaltó.

A la par, el funcionario mencionó que se acordó mantener comunicación para conocer los acuerdos que se alcancen entre ambas partes, ya que, de ser favorable el resultado, estimó que los manifestantes podrían retirarse este mismo día o en los próximos, dependiendo del avance del diálogo.

En cuanto a las peticiones que se canalizaron al Ayuntamiento, indicó que la principal solicitud fue gestionar la reunión con autoridades estatales. Otro tema, comentó, tuvo que ver con el envío de pipas de agua a una casa de estudiantes, lo cual aseguró que ya se atendió.

