FNLS desata caos en el Centro Histórico de Morelia; daña dos tranvías y se enfrenta a la UROP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Encolerizados integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) se apoderaron de dos camiones tranvías turísticos, y uno de ellos lo dirigieron contra elementos de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público (UROP), esto en pleno Centro Histórico de Morelia.
Algunos de los individuos hicieron que ambas unidades chocaran, esto frente a la Plaza de Armas, cerca de la catedral. La situación generó una confrontación entre los uniformados y los referidos civiles, en la cual hubo gas lacrimógeno, intercambio de golpes, pedradas, palabras altisonantes y garrotazos.
Ante el panorama de poca seguridad, varios turistas y personas locales que estaban en el área de los portales y las mencionadas plazas prefirieron retirarse; además, algunos negocios optaron por cerrar.
Después de algunos minutos, los agentes de la UROP consiguieron devolver la calma y la vialidad se liberó. Cabe recordar que diferentes agrupaciones, entre ellas el FNLS, marcharon este día 12 de octubre en protesta por el Día de la Raza.
rmr