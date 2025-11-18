FMM tendrá Muestra Gastronómica con ritmos en vivo y cocina internacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la 37ª edición del Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez”, la Casa de la Cultura de Morelia será sede de una Muestra Gastronómica que reunirá platillos de distintos países, acompañados del ritmo de la música.

En entrevista para MiMorelia.com, Verónica Bernal Vargas, directora general del Festival de Música de Morelia (FMM), compartió que esta muestra se realizará el próximo domingo 23 de noviembre, con entrada gratuita en dicho recinto del Centro Histórico, en un horario de 13:00 a 19:00 horas.

La directora precisó que se podrán adquirir platillos de 14 países, entre ellos Brasil, Argentina, Estados Unidos y más, mientras que la música en vivo amenizará la jornada con diversos géneros.

“La gente se fascina, la afluencia varía dependiendo de cada edición. Siempre la música es el centro de unión, pero qué rico que se combine con la gastronomía”, destacó.