"Flor Nocturna" abrirá octubre con relatos de terror en Casa Pulke, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El grupo “Flor Nocturna”, integrado por amantes de la lectura y la narrativa oral, volverá a reunirse este viernes 3 de octubre en Casa Pulke para compartir una velada dedicada a historias oscuras, de misterio y de ultratumba.
En esta edición, el público está invitado a participar con intervenciones espontáneas de hasta 10 minutos, en un formato de micrófono abierto donde se escucharán crónicas familiares, cuentos de barrio, leyendas urbanas y episodios inexplicables.
📍 Casa Pulke, Calle de Rayón #334, Centro Histórico
🕗 Recepción: 19:00 h | Inicio: 20:00 h
🎤 Micrófono abierto | Entrada libre
Como parte del programa, se contará con la presentación especial de Jonathan Bejar, conocido por su proyecto “Fandango Viajero”, así como la participación de destacadas voces como Abdías Martínez, Carmen Mireille, Alejandro Correa, Martha García Trujano, Lilith, entre otros.
El evento promete ser un espacio para quienes buscan explorar lo paranormal, lo inexplicable y lo profundamente humano desde la palabra hablada.
