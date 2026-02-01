Fito Torres, moreliano interesado en el desarrollo de su estado, participa en encuentro ciudadano AMA Michoacán

“AMA Michoacán representa la voz de ciudadanos que no se resignan a la violencia ni a la división, y que creen que la unidad social es el camino para transformar nuestra realidad”, expresó.

Fito subrayó que este tipo de esfuerzos sociales son fundamentales para generar cambios de fondo, ya que nacen del compromiso genuino de personas que, desde distintas trayectorias y experiencias, comparten un mismo objetivo: un Michoacán con paz, desarrollo y mejores condiciones de vida para las futuras generaciones.