Fito Torres, moreliano interesado en el desarrollo de su estado, participa en encuentro ciudadano AMA Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Adolfo "Fito" Torres, moreliano interesado en el crecimiento de su ciudad y su estado, participó activamente en el encuentro ciudadano AMA Michoacán, una iniciativa integrada por mujeres y hombres comprometidos con poner fin a la violencia y fortalecer el tejido social desde la unidad, el diálogo y la suma de visiones y experiencias diversas, donde destacó la importancia de que las soluciones a los grandes retos de Michoacán surjan desde la parte más sensible y activa de la sociedad.
“AMA Michoacán representa la voz de ciudadanos que no se resignan a la violencia ni a la división, y que creen que la unidad social es el camino para transformar nuestra realidad”, expresó.
Fito subrayó que este tipo de esfuerzos sociales son fundamentales para generar cambios de fondo, ya que nacen del compromiso genuino de personas que, desde distintas trayectorias y experiencias, comparten un mismo objetivo: un Michoacán con paz, desarrollo y mejores condiciones de vida para las futuras generaciones.
Indicó que, cuando la sociedad se organiza, dialoga y se escucha, se generan propuestas reales y viables; además, reiteró su disposición para apoyar e impulsar esta iniciativa ciudadana, convencido de que son pilares indispensables para avanzar hacia un estado más justo, próspero y solidario.
rmr